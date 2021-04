13 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Grab, il più grande servizio di trasporto (con un servizio simile a Uber) e consegna di cibo nel sud-est asiatico, sbarcherà a Wall Street in quella che è ad oggi la più grande quotazione tramite SPAC. La società di Singapore si unirà a Altimeter Growth per iniziare le negoziazioni sul Nasdaq, con il simbolo GRAB, nei prossimi mesi.

L'operazione valuta Grab 39,6 miliardi di dollari. La cifra include include più di 4 miliardi di dollari di investimenti PIPE (private investment in pubblic equity) sottoscritti da investitori tra cui BlackRock, Fidelity International e T. Rowe Price Group. La società era stata valutata poco più di 16 miliardi di dollari l'anno scorso, e l'operazione porterà grandi plusvalenze ai suoi primi investitori come SoftBank Group e la cinese Didi Chuxing.

Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.

"È per noi un immenso orgoglio rappresentare il sud-est asiatico sui mercati globali. Questa è una pietra miliare nel nostro percorso per consentire a tutti l'accesso ai vantaggi dell'economia digitale - ha commentato Anthony Tan, CEO e co-fondatore di Grab - La nostra strategia diversificata ha aiutato i nostri partner/driver a orientarsi verso le consegne e ci ha consentito di generare crescita migliorando la redditività".