GPI, proroga periodo esclusiva per acquisizione Tesi Group

Lunedì 28 Febbraio 2022, 14:45







(Teleborsa) - GPI, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha comunicato una proroga dei termini per la data del signing e del periodo di esclusiva (al 15 marzo 2022) per l'acquisizione del 75% del capitale sociale di TESI

ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.A., con rispettive opzioni di Put & Call sul restante 25%. Le due realtà avevano firmato una lettera di intenti il 4 gennaio 2022, con periodo di esclusiva fino al 28 febbraio 2022 e closing indicativamente entro il 30 aprile 2022.



TESI e le sue controllate (due società italiane e tre società estere in Messico, Brasile e Colombia) costituiscono Tesi Group, player attivo nella realizzazione di soluzioni di information technology per il mondo della sanità.