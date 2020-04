(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di GPI ha approvato i progetti di fusione per incorporazione in GPI delle controllate Sintac e Business Process Engineering non essendo pervenuta alcuna richiesta dei soci di sottoporre all'assemblea straordinaria di GPI la decisione in merito alle suddette fusioni.



