GPI, nuovo contratto in Qatar per automazione magazzino Ebn Sina Medical

(Teleborsa) - GPI ha sottoscritto un, società della holding Al Faisal, per lain Qatar dei prodotti didella controllata RIEDL.Contestualmente è stato sottoscritto unper la fornitura di unper il magazzino di stoccaggio farmaci da cui Ebn Sina Medical fa partire i rifornimenti destinati alla farmacie della regione. Saranno installatidella lunghezza di oltre 20 metri ciascuno, dotati entrambi del sistema a doppia pinza.è una delle principali società private del Qatar. Nata negli anni '60 come piccola azienda commerciale di pezzi di ricambio, Al Faisal Holding è stata in grado di tenere il passo con la prosperità e la crescita del Qatar. L'universo di Al Faisal Holding comprende molte divisioni, operative in settori diversificati: proprietà, ospitalità, commercio, trasporti, istruzione, servizi e tecnologia dell'informazione. Recentemente Al Faisal Holding si sta concentrando sull'ulteriore sviluppo del settore dell'ospitalità e dei relativi servizi."Gli investimenti e le strategie messe in atto per la divisione automation stanno registrando ottimi riscontri. I nostri sistemi automatizzati sono apprezzati anche al di fuori dell'Europa: molto importante è stata, alcuni mesi fa, la fornitura di sistemi automatizzati allo Sheba Hospital di Tel Aviv, l'ospedale più grande del Medio Oriente. Un riconoscimento importante per i nostri sistemi, a testimonianza del nostro ruolo nel mondo della logistica", ha affermato, Direttore International del Gruppo GPI.GPI ricorda che ilper le prossime settimane è di circa: oltre al sistema di magazzino oggetto del contratto con Al Faisal, sono in consegna altri 7 sistemi automatizzati RIEDL, destinati a Strutture ospedaliere e a Farmacie dislocate in diversi Paesi europei e in Medio Oriente: un Ospedale di Solothurn (Canton Soletta – Svizzera), 2 Farmacie private, l'una a Friburgo, l'altra a Chur-Coira (Svizzera), una Farmacia retail in Austria, una Farmacia privata a Budapest (Ungheria), una Farmacia privata in Irlanda e una Farmacia privata ad Al Nahda (Arabia Saudita).