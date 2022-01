GPI fornisce precisazioni sull'accordo per acquisire Tesi Group

(Teleborsa) - GPI, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha fornito alcune precisazioni in merito all'annuncio di aver siglato una lettera d'intenti relativa all'acquisizione del 75% di Tesi Group. Assumendo la PFN consolidata al closing pari a zero, equity value ed enterprise value del 100% delle quote di Tesi coincideranno e saranno pari a 90 milioni di euro, si legge in una nuova nota del gruppo trentino. L'accordo prevede l'acquisizione del 75% del capitale sociale di Tesi con riserva del diritto di acquisire il restante 25% entro l'esercizio 2023).

Il valore dell'operazione sarà condizionato da alcuni parametri oggetto di due diligence e potrà essere ridotto di un 10%, soglia oltre la quale sarà facoltà delle parti ritirarsi dall'accordo. Il prezzo dell'operazione sarà corrisposto in denaro con facoltà di assegnazione di azioni ordinarie di GPI.