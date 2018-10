GPI continua l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - GPI ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 ottobre 2018 inclusi, complessive n. 3.500 azioni proprie, pari allo 0,022% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di Euro 8,5674 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 29.986,00.



In data odierna, GPI detiene direttamente 24.130 azioni proprie, pari allo 0,152% del capitale sociale.



Oggi in Borsa piccolo spunto rialzista per la società che opera nel mercato Sanità e Sociale, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%.



