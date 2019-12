GPI colloca con successo bond per 30 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - GPI, società leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha concluso con successo il collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile e non garantito di importo complessivo pari a 30 milioni di euroI solidi indicatori economico-finanziari del Gruppo GPI, il suo posizionamento strategico all'interno del mercato di riferimento e il comprovato track record di operazioni sul mercato dei capitali, hanno generato un forte interesse tra gli operatori specializzati.L'obbligazione di nuova emissione che prevede une una, è stata sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – anchor investor dell'operazione con una quota di 20 milioni di euro – e da Springrowth SGR, Banco BPM, Mediocredito Trentino Alto Adige e Finint SGR per conto della gestione Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Con questo investimento CDP, rinnova il proprio sostegno alla crescita delle imprese del comparto delle tecnologie e dei servizi per la Sanità e il Sociale, settore strategico per l'economia nazionale.Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM e Unicredit hanno svolto il ruolo di arrangers e joint bookrunners per l'emissione del prestito obbligazionario."L'emissione di questo nuovo Prestito Obbligazionario - dichiara il- dimostra, per valore e condizioni,, tra cui Cassa Depositi e Prestiti, che hanno deciso di credere in noi. Le risorse raccolte attraverso l'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate ai piani di crescita del nostro Gruppo sia attraverso operazioni di M&A che mediante investimenti in Ricerca & Sviluppo necessari per innovare e internazionalizzare la nostra offerta di software, servizi e tecnologie per il mondo sanitario"."Abbiamo messo le nostre competenze di grande gruppo internazionale – sottolinea- al servizio dell'ulteriore sviluppo di una. Un esempio concreto di come siamo in grado di supportare le migliori imprese dei territori in cui operiamo anche nell'accesso al mercato dei capitali. La stretta collaborazione con la società ci ha consentito di supportare al meglio il collocamento di questo bond, che ha attirato l'interesse di diversi investitori istituzionali".in tutti i momenti di vita dell'azienda - afferma- Accompagnare GPI in questa importante operazione, accolta con convinzione da parte degli investitori istituzionali specializzati sul mercato dei capitali del debito, è una conferma di come i percorsi di crescita e sviluppo, assieme al buon merito creditizio, rappresentino la chiave del successo delle aziende italiane"."Grazie al ruolo di CDP come anchor investor - commenta- la. L'operazione, originata dalla nostra sede territoriale di Verona, riflette la vocazione di CDP ad essere un punto di riferimento per la crescita di eccellenze italiane, in linea con quanto previsto dal nuovo Piano Industriale 2019-2021".