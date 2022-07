GPI, Cerved conferma rating a "A3.1"

(Teleborsa) - Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie, ha confermato a "A3.1" il rating di GPI, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità. "L'agenzia, in considerazione dei risultati conseguiti nel 2021 e delle recenti operazioni straordinarie di raccolta di nuova finanza destinata alla copertura degli importanti investimenti pianificati, ritiene idonea in questa fase la conferma della classe di rating assegnata", si legge nella nota di Cerved.

Il riferimento è all'aumento di capitale a pagamento per 140 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione, a supporto del nuovo piano strategico industriale 2022 - 2024, che prevede, per il 2024, il superamento dei 500 milioni di euro di ricavi (CAGR 21-24 >15%), di cui almeno 420 milioni derivanti da crescita organica e 80 milioni per linee esterne, con un EBITDA margin superiore al 17%.

Viene inoltre ricordato che, a maggio 2022, il management di GPI ha sottoscritto con UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento sustainability-linked di 190 milioni di euro e che, sempre lo scorso maggio, è stato sottoscritto l'accordo per l'acquisizione di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi, player di riferimento internazionale nella realizzazione di soluzioni di information technology per il mondo della sanità.