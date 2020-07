GP Private: tre nuove gestioni per Cassa Centrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue asostenuta il percorso di sviluppo dei prodotti di risparmio gestito del, che passa dall'evoluzione dell'offerta delle, caratterizzate da un alto grado di personalizzazione nella composizione del portafoglio, in funzione del patrimonio investito:(riservate a patrimoni che partono daGlisi legge nella nota ufficiale, "a seconda dellpotranno personalizzare la propria gestione accedendo a crescenti opportunità e mercati di investimento, che spaziano dai mercati globali ai mercati emergenti e agli investimenti in strumenti di- "Abbiamo deciso di ampliare l'offerta per riuscire a soddisfare ogni esigenza della nostra clientela – commenta– Vice Direttore Generale di Cassa Centrale Banca e Responsabile dell'Area Finanza. Il nuovo servizio promette numeri molto importanti, in linea con la crescente domanda diNel segno dell'innovazione, vogliamo lanciare una sfida alle altre banche, in termini di qualità del servizio, di competitività nei costi e nei risultati".- AncheResponsabile Servizio Wealth Management di Cassa Centrale Banca, esprime un giudizio positivo: "Queste nuove categorie di Gestioni ci permettono di differenziare maggiormente l'offerta e costruire portafogli piùCi siamo strutturati per potere garantire un servizio di elevata- Aspettative importanti anche perresponsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca: "Deglidi masse presenti sulle Gestioni Patrimoniali (di cui 7 mld Retail e 1,5 mld in fondi pensione e investitori istituzionali), 1,2 miliardi € sono sulle linee GP Private.che vogliamo incrementare con il contributo del lavoro quotidiano delle nostre Banche. Un passo ulteriore verso la strutturazione di un'attività orientata anche al wealth management".