GP Bullhound quota la prima SPAC del 2022 ad Amsterdam

(Teleborsa) - GP Bullhound, società di consulenza e investimento in tecnologia, è stata lo sponsor della prima SPAC ad arrivare sui mercati Euronext nel 2022, dopo un anno da record con 22 quotazioni SPAC nel 2021. La Special Purpose Acquisition Company (SPAC) GP Bullhound Acquisition I SE ha infatti iniziato oggi le negoziazioni su Euronext Amsterdam con il ticker BHND. GP Bullhound Acquisition I SE nasce con l'obiettivo di acquisire una società nel settore tecnologico con focus sui sotto-settori software, digital media, digital commerce e fintech. La società obiettivo deve avere un equity value compreso tra 800 e 2.000 milioni di euro e operazioni principali in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito, in Svizzera o in Israele. La SPAC ha raccolto 200 milioni di euro.

"Non vediamo l'ora di trovare il prossimo gigante della tecnologia del sottoservito ecosistema europeo e fornire ad esso una crescita esponenziale fornendo la nostra esperienza, capitale e accesso ai mercati", hanno commentato Hugh Campbell, Manish Madhvani e Per Roman, co-fondatori e Managing Partner di GP Bullhound Acquisition I SE. I tre hanno più di 20 anni di esperienza nel lavorare con i leader del settore tech e sono quindi convinti di portare "un vantaggio competitivo senza pari" alla società che finirà per essere quotata grazie alla combinazione con la SPAC.