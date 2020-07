Governo verso nuovo scostamento bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Forse questa settimana, per andare in Parlamento la prossima, porteremo unper rifinanziare alcuni interventi già messi in campo e prevederne di nuovi". Lo ha detto il Viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, intervenendo a un workshop sul temaMisiani ha ricordato che "da marzo in avanti il Governo ha messo in campo interventi di grande portata per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della crisi: tre decreti, che abbiamo via via convertito in legge, che hanno messo in capo 75 miliardi come indebitamento netto, 1. Stiamo andando avanti".Il Viceministro ha poi voluto sottolineare che "Ilprecisando che"dovremo avviare un percorso di riequilibrio dei conti pubblici perchè stiamo finanziando a deficit, come era inevitabile che fosse, i provvedimenti di questi mesi. Ma non sarà la cessione delNella visione del Governo è elemento fondamentale di sviluppo del nostro Paese".Quanto allo smart working, ha concluso Misiani, "una delle poche, di questi mesi di emergenza".