(Teleborsa) - "Ho subito un attacco spazzatura sul piano personale", ma "l'intimidazione non passa". Così il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, a colloquio con il Corriere della Sera, in merito alle polemiche che lo hanno colpito per l'accusa di favoritismi alla consulente Claudia Bugno ed alle critiche per il Dl Crescita.



La consulente del MEF, accusata di conflitto di interessi, ha dovuto rassegnare le dimissioni dal Consiglio di amministrazione di STM, ma non dal ruolo di consulente ricoperto al Ministero, dopo la nomina all'Agenzia Spaziale Italiana.



Tria denuncia anche una violazione della privacy e lamenta di aver subito un attacco personale, ma torna a smentire l'ipotesi di dimissioni. "Sciocchezze" afferma Tria, aggiungendo "se andassi via dovremmo vedere quale sarebbe la reazione dei mercati".









