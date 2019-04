Governo, sciolto il nodo dei rimborsi per i truffati delle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Questa mattina a palazzo Chigi si è aperto ilper trovare una soluzione al nodo dei rimborsi per i truffati delle due banche venete e dei quattro istituti del Centro Italia.A rappresentare i risparmiatori una ventina di associazioni mentre a dar voce all'esecutivo presenti il Presidente del Consiglio,, il Ministro dell'Economia,, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, e i sottosegretari all'Economia, Alessio Villarosa e Massimo Bitonci.L'incontro ha portato ad unaper risolvere il problema: gli indennizzi saranno liquidatiper coloro che hanno unCon questi due requisiti si dovrebbero rimborsare il 90% dei risparmiatori. Per chi invece rimarrà fuori da tali criteri è previsto ungrazie alla tipizzazione delle violazioni massive, ovvero tramite un'analisi per grandi categorie e non caso per caso.La soluzione, accettata da 17 associazioni con due voti contrari, risulta anche in linea con le richieste della Ue. Domani il Consiglio dei Ministri dovrà esaminare e votare le modifiche alla norma primaria e introdurre appunto il meccanismo del doppio binario.