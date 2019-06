Governo, Salvini: giù le tasse per 10 miliardi o pronto a lasciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo afferma il vicepremier, in un colloquio al Corriere della Sera, dove rilancia con forza la necessità di una. "Solo così si rianima l'economia, non è quello che vogliono i liberali?", sottolinea."Daldice Salvini - ho portato una convinzione fortissima: all'Italia serve una. E quindi, il mio dovere è farla. Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado".Sulla difficilesui conti italiani il leader leghista afferma: "Per il 2019, se è vero come è vero che lo Stato spende di meno ed incassa di più, possiamo utilizzare quella cifra per abbattere il debito, e va bene...". Ma avverte:Secondo Salvini "il problema è cheche possa richiedere meno di dieci miliardi. Ma poi, i liberali non vogliono il taglio delle tasse? Con il taglio delle tasse si rianima l'economia e i soldi ritornano. Ma poi, ha visto i dati Istat? Io ringrazio Blangiardo, il presidente dell'Istat, che giusto oggi rende chiaro quello che noi diciamo da un pezzo:, il blocco delle nascite è un dramma". E dunque, "taglieremo le tasse a lavoratori e famiglie a prescindere dal parere di qualche burocrate. Il futuro, dei nostri figli e dell'Italia, viene prima dei vincoli decisi chissà dove"."Il fatto che io oggi sia qui, al lavoro, è la migliore risposta ai chiacchieroni come Di Battista". L'esponente stellato, infatti, è convinto che "Salvini voglia far cadere governo e provochi ogni giorno il Movimento 5 Stelle". Ma, osserva il vicepremier, "lui va a spasso e noi siamo sul pezzo. Adessoa cui inviteremo tutti: imprese, sindacati, associazioni. Noi questo facciamo: lavoriamo. Altri... Vabbè".