(Teleborsa) - "Da giorni, molti dei nostri senatori sono invitati a lasciare Italia Viva. Io non vedo i numeri, ma se ciò accadesse non si va ad elezioni, ci sarebbe un Conte Ter e noi saremo felicemente all'opposizione". È quanto ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi commentando il tentativo della maggioranza di ricompattarsi sul tema intercettazioni e soprattutto sui decreti sicurezza, da modificare radicalmente.



Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel frattempo, ha chiarito di non essere in cerca di una nuova maggioranza. Una posizione ribadita anche dal leader del Pd Nicola Zingaretti che precisa: "Conte è al lavoro sui temi e i contenuti e non alla ricerca di responsabili".



"Noi lavoriamo mentre Renzi scia" è stato il commento del viceministro cinquestelle allo Sviluppo economico Stefano Buffagni. © RIPRODUZIONE RISERVATA