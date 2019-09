Governo, passi avanti su programma M5S-PD ma rimane nodo Vice

(Teleborsa) - Decolla la trattativa tra M5s e PD sul programma del nuovo Governo guidato da Conte. E oggi, domenica 1 settembre, possibile un nuovo vertice tra Premier, Di Maio e Zingaretti per sciogliere il nodo Vice. Grillo intanto spinge per l'intesa: "Abbiamo un'occasione unica; basta parlare di posti e punti, compattiamo i pensieri".



Zingaretti accoglie l'invito: "Mai dire mai: cambiamo tutto e rispettiamoci". Salvini fa invece appello a Mattarella per un "Governo coerente" e attacca: "A Roma c'è un mercato delle vacche che fa schifo". Il leader della Lega torna a lanciare frecciate al PD: "Dica se vuole riaprire i porti e far ricominciare il business dell'immigrazione clandestina, lo dica agli italiani".