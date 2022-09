Governo, ok a relazione MEF: maggiori entrate per 6,2 miliardi

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del premiera relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base diIl Governo presenterà la relazione alle Camere per l'autorizzazione necessaria affinchè l'esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le maggiori entrate rappresenteranno la componente principale del nuovo dl aiuti che il governo approverà dopo il passaggio parlamentare, con l'obiettivo diNel corso del Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, il presidente Mario Draghi ha rivolto l'invito ai ministri a preparare un ordinato passaggio di consegne volto a fornire al nuovo governo un quadro organico delle attivita' in corso, degli adempimenti e delle scadenze ravvicinate, con l'obiettivo di trasmettere tutte le informazioni utili al pronto esercizio delle proprie funzioni. A tal fine i ministri coordineranno tale attivita' con il sottosegretario Roberto Garofoli.Attesa intanto per il Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia dell'Ue che si terrà domani a Bruxelles. Tre le misure più importanti: unimportato dalla Russia nell'Ue,comunque remunerativa, per le fonti energetiche rinnovabili o a basso contenuto di carbonio, che permetterà di finanziare con i ricavi in eccedenza le misure di sostegno di famiglie e imprese più vulnerabili, e un meccanismo di- in questo caso intervento di natura fiscale – che sarà imposto invece agli "extra profitti" straordinari delle