Manovra, cambiano norme su plastic tax e auto aziendali. M5S: chiesa paghi Imu e arretrati

«Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso». Lo scrive Antonio Misiani, viceministro Pd all'Economia, sulla manovra. «Cercheremo di aiutare gli enti locali, che beneficeranno di stanziamenti senza precedenti per gli investimenti ma continuano a soffrire difficoltà per la parte corrente dei loro bilanci», aggiunge.

Prodotti biodegradabili

Ad aggiungersi i nuovi emendamenti M5S alla manovra. Escludere dalla nuova plastic tax i prodotti monouso in plastica biodegradabile o quelli che contengono almeno il 25% o il 50% di plastica riciclata. Sono alcune delle proposte, parte di un pacchetto di oltre 400 richieste di modifica che saranno depositate in commissione Bilancio al Senato.

Manovra, meno tasse su auto aziendali: stretta non retroattiva

Tasse, oggi è il "lunedì nero"

Dalle siringhe alle penne

Si chiede anche di esentare tutti i dispositivi sanitari monouso, non solo le siringhe e di ridurre al 5% l'imposizione sulla cancelleria di plastica (come le penne). Iva agevolata per prodotti alimentari biologici venduti in imballaggi di carta o compostabili. Lo propone un emendamento M5S alla manovra. E ancora: ridurre l'aliquota Iva sui kit di pannolini lavabili per l'infanzia. Lo propone un emendamento del movimento 5 Stelle alla manovra.

Pagamento dell'Imu per la Chiesa

Lo propone un emendamento del senato M5S Lannutti alla manovra. «Sono tenuti a pagare l'Imposta municipale propria (IMU), nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati, tutti gli edifici o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci sono edifici totalmente o in parte adibiti: a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotelleria a pagamento; all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30% rispetto al fatturato complessivo dell'azienda».

Inoltre secondo l'emendamento, Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno individuati tra i professionisti del settore, che assuma la responsabilità della veridicità di quel bilancio. Nel caso il bilancio risulti non veritiero, il certificatore esterno punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.

Imu anche per associazioni religiose

Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, in base a quanto risulti dai bilanci certificati, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria, caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'Imposta municipale propria (IMU) nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.

Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l'indirizzo d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle suddette associazioni o società i Comuni riscuotono l'IMU per gli anni che vanno dal 2006 al 2011.

Fino a 100 euro per i filtri dell'acqua

Vuoto a rendere non solo per il vetro ma anche per i contenitori di plastica per acqua e bibite, saponi, detersivi, shampoo, e pure per le lattine. È una delle proposte di modifica alla manovra del Movimento 5 Stelle per ridurre l'uso della plastica. Tra gli emendamenti anche una detrazione fino a 1000 euro per chi installa a casa i filtri per l'acqua (e 5mila per chi li mette in bar e ristoranti), un ecobonus per alberghi e strutture ricettive 'eco-sostenibilì e un programma 'Mangiaplasticà con incentivi ai Comuni che installano ecocompattatori.

«Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali»: in un colloquio con «Il Corriere della Sera» il premier Giuseppe Conte si appella «ai gruppi parlamentari a collaborare» nell'iter della legge di bilancio. Dopo lo sforzo per sterilizzare le clausole sull'Iva, non deve passare il messaggio di una manovra di tasse: «La pressione fiscale infatti non è aumentata. Deve vincere la verità, contro le mistificazioni e le menzogne».

