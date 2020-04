Governo lavora a Decreto aprile da 60 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lemesse in campo dalper fronteggiareè una piùper oraDopo il decretoe quelloc'è attesa per il varo la prossima settimana delchiamato ad estendere e correggere alcuni degli interventi di sostegno introdotti il mese scorso, ma anche introdurne di nuovi, su tutti il, "per coinvolgere ladaldiAl momento, si va verso una iniezione di altriun tesoretto che, gioco forza, finirà peraggravareSulla carta, il rapporto deficit/pil schizzato a causa del Cura Italia da 30 miliardi a quota 5,4%, con il decreto aprile finanziato tutto in deficit subirebbe una ulteriore impennata, superando quotaC'è poi da fare i conti con l'effetto di una contrazione del- attesa e prevista dal Fondo Monetario Internazionale che anticipa un calo di oltre ilnel nostro Paese per l'anno in corso, che paga dunque un prezzo altissimo - che complicherebbe ulteriormente i piani. Qualche freccia nel nostro arco, per fortuna, ancora c'è con la possibilità di alleggerire il fardello, grazie all'opzione di ricorrere ai circa 11 miliardi di fondi europei del budget