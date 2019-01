Governo, iniziato vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -promosso persul cosiddetto, ovvero il decreto con le misure per ile consentirne il varo in giornata.Ili, non ancora convocato ufficialmente, èmentre in queste ore si sta svolgendo il confronto a tre tra il Presidente del Consiglioe i suoi due Vicepremiero, convocati per fare ilper le misure.Nonostante l'atmosfera sembri calma,e gli alleati di Governo sono chiamati a trovare repentinamente la quadra sulle risorse sia per soddisfare l'intera platea dei pensionandi che potrebbero usufruire di Quota 100 sia per garantire il Reddito di Cittadinanza.Viste le problematiche da sviscerare, non si escludono, tuttavia, ulteriori ritardi e slittamenti. Alla riunione parteciperanno, oltre alla triade incontratasi questa mattina, il ministro dell'Economia,e il ministro per i Rapporti con il Parlamento,, i sottosegretari,