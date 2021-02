© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è chiuso nella giornata di ieri ilche mette insieme i tasselli raccolti fin qui e vede l'ultima curva. Anche se non è mancato unLe fibrillazioni in casa Cinque Stelle costringono, infatti,al termine dell'incontro con l'ex Presidente BCE, a prendere tempo,per evitare la spaccatura."Mi hama domani votare su queste robe no, aspettiamo un attimo - ha detto in un video -. Aspettiamo lui che abbia le idee chiare,. Ho detto, prosegue Grillo, "non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha dettsottolinea.Serve insomma unda parte del premier incaricato, che rassicuri la fronda ribelle del Movimento. Segnale che potrebbe/dovrebbe arrivare, secondo un'interpretazione che circola nel Movimento, quandoe dopo il giuramento. E, soprattutto, dopo che avrà stilato la. Un governo nel quale Grillo e i vertici del M5S puntano dritti ai temi della transizione ecologica.Intanto, è arrivata lai: "Incredibile Grillo. Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti".a Draghi daSulla strada del professore l'unico stop è quello didi Giorgia Meloni. Piena apertura dal leader dellaanche sul fisco: "Non aumenta le tasse. Chiediamo la pace fiscale". Non solo, arriva anche la svolta del Carroccio al Parlamento europeo con ilche ha guidato la delegazione di Forza Italia alle consultazioni.dal. "Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti, in particolare con ladice il Segretario Zingaretti per il quale "il governo dovrà avere, è laOggi, intanto, altra giornata densa perimpegnato nei colloqui con lealtro tassello del