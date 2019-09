Governo, giurano sottosegretari e viceministri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' avvenuto ila Palazzo Chigi. La cerimonia di investitura formale completa così la formazione della squadra delI sottosegretari hanno giurato, alla presenza del sottosegretario alla Presidenzae del segretario generale. Come da prassi, la formula del giuramento è stata pronunciata dal sottosegretario Fraccaro e tutti gli eletti hanno risposto "Lo giuro" e sono passati poi alla firma del verbale del giuramento.Fra i sottosegretari, 21 sono stati nominati nell'ambito del Movimento 5 Stelle e 18 in area Pd, poi vi sono 2 rappresentanti di Leu ed uno per le Autonomie del Maie. Anche fra i Viceministri il M5S ha la supremazia con ben 6 nomine.Ecco chi ha giurato oggiPresidenza consiglio dei ministri: Mario Turco (Programmazione economica e investimenti) e Andrea Martella (Editoria); Rapporti con il parlamento: Gianluca Castaldi e Simona Malpezzi; Affari Ue: Laura Agea; Esteri: Emanuela Del Re (Viceministro); Marina Sereni (Viceministro); Manlio Di Stefano, Ivan Scalfarotto, Riccardo Merlo; Interni: Vito Crimi (Viceministro), Carlo Sibilia, Matteo Mauri (Viceministro, Achille Variati; Giustizia: Vittorio Ferraresi, Andrea Giorgis; Difesa: Angelo Tofalo, Giulio Calvisi; Economia: Laura Castelli (Viceministro), Alessio Villarosa, Antonio Misiani (Viceministro), Pierpaolo Baretta, Cecilia Guerra; MiSE: Stefano Buffagni (Viceministro), Alessandra Todde, Mirella Liuzzi, Gianpaolo Manzella, Alessia Morani; Politiche agricole: Giuseppe L'Abbate; Ambiente: Roberto Morassut; MIT: Giancarlo Cancelleri (Viceministro), Roberto Traversi, Salvatore Margiotta; Lavoro: Stanislao Di Piazza, Francesca Puglisi; Istruzione: Lucia Azzolina, Anna Ascani (Viceministro), Giuseppe De Cristofaro; Cultura: Anna Laura Orrico, Lorenza Bonaccorsi; Salute: Pierpaolo Sileri (Viceministro), Sandra Zampa. Non risulta assegnata la delega ai Servizi, che dovrebbe tenere il premier Giuseppe Conte.