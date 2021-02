© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sembrava che il fischio dell'arbitro, in questo caso quello delavesse finalmente messo a tacere le tifoserie politiche di questo Paese ma purtroppo non è così. Di Fronte al rigoroso silenzio delcontinua davanti agli occhi di tutti i cittadini, il chiacchiericcio, il berciare delle forze politiche che non si interrogano sulla gravità sanitaria del momento. Sembra infatti di essere caduta sul Paese una forma di anestesia totale che non permette di vedere la tragedia delle morti e delle sofferenze. Bastano alcune cifre che dovrebbero continuare ad essere presenti a chi fa politica.Nel mondo sono stati colpiti dalla pandemia, iraggiungono la cifra di più di. I paesi con il maggior numero di nuovi casi al giorno dell'ultima settimana, vede una media per l'Italia, di oltre. Gli attualmente positivi nel nostro paese superano i. I pazienti in terapia intensiva sono, dall'inizio della pandemia sono stati colpiti quasi. Continuando così arriveremo alla cifra diUnama tra le forze politiche invece si continua a discutere se la giravolta disia vera, se il leader della Lega non abbia indossato la pelliccia della "pecora europea" per riprendere poi in futuro le sue vere fattezze, quando poi la destra, come spera, nel 2023 vincerà le elezioni. Ci si continua ad interrogare ancora sul fine politico di, se l'ex Premier diventerà il coagulatore di un nuovo centro sinistra, se iriusciranno a non frantumarsi sotto la spinta di un elettorato che ama più Di Battista che Di Maio. Inoltre il chiacchiericcio sforna altri interrogativi: Renzi è a caccia di un incarico estero? Edove condurrà il, sempre che il "partitone" non subisca qualche scossone da parte del Presidente della Regione emiliana, Bonaccini. Per non parlare infine della possibilità didi cannibalizzare l'elettorato della Lega. E cosa dice? Che ne sarà diCi si dimentica che l'ennesima crisi politica italiana è proprio dovuta ai partiti politici e che Draghi è stato chiamato dalla suprema istituzione del nostro Paese a restituire credibilità ad un sistema screditato. In effetti non c'è stata una tempesta sui mercati né una crisi di fiducia tra i creditori del nostro Paese, né è urgente in questo momento mettere ordine nelle finanze pubbliche. LaLa prima delle emergenze come ha spiegato Mattarella è quella sanitaria, le cifre da noi messe in evidenza testimoniano che senza l'e senza la salute non c'è nessun futuro economico.L'impatto della pandemia come risulta dalle ultime cifre della, vedrà l'Italia alla fine del triennio 2020-2022 il paese più in ritardo rispetto ai partners europei, infatti per tornare ai livelli del 2019, secondo Bruxelles, mancheranno ancora quasi due punti e mezzo.Per tanto la parola d'ordine sarà vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi, lotta senza quartiere alla pandemia, e basta alle polemiche.I vaccini non metteranno immediatamente fine alla pandemia. Milioni di dosi dovranno essere prodotte, assegnate e distribuite. Solo quando il nostro paese raggiungerà l'immunità di gregge, farà si che il virus faticherà a trovare nuove persone da infettare. Circolerà ancora ma i focolai saranno sporadici e di breve durata. Solo così riapriranno scuole, fabbriche, ritornerà il turismo, si circolerà nel mondo e le famiglie si potranno abbracciare e festeggiare insieme le ricorrenze.di