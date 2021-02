© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo aver incassato una larga maggioranza in Senato, oggi il Premierè atteso allaper una giornata che, in, ricalcherà quella di ieri.Un, quello pronunciato dall'ex numero uno della BCE,, ovviamente, la("Nostro dovere è salvaguardare le vite dei cittadini: una trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti") ma anche len scia all'insegnamento di Cavour: "Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano".Particolare attenzione alle "he hanno avuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso lache, pur garantendo la continuità del servizio, non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze".- Il governo- dice il Premier -Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi".Quanto alla strategia per i progetti del"non può che essere trasversale e sinergica. Sciolto anche il nodo sullaaffidata al, in cima all'agenda lama: "ogni spreco è torto a loro", ha detto il Presidente del Consiglio che nella replica serale, ringraziando per la stima accordata ha sottolineato "Incassato, dunque, il sì a Palazzo Madama conoggi riflettori puntati su. Questo il programma di una giornata che si annuncia altrettanto intensa:con l'esito della votazione sulla fiducia atteso