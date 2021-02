© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riforme suinserite in unacon un. Comincia a delinearsi il profilo del nuovo Governo con il Premier incaricatoche ieri è stato impegnato nel secondo giro di consultazioni nel corso delle quali l'ex Presidente della BCE non si è limitato all'ascolto ma ha iniziato a tratteggiare iSullesecondo quanto riportato dal senatore Nencini, Draghi "è arrivato a mettere sul tavolo la questione di une quindi una visione che non riguarda soltanto il presente ma un'impostazione futura".Centrale nell'agendache "innerverà" tutti gli ambiti di investimenti, nell'ottica di una "riconversione ambientale" del sistema produttivo. E laa partire dalla rimodulazione del calendario di quest'anno fino a fine giugno per recuperare i giorni persi. Si punta anche al potenziamento delcon l'obiettivo di non farsi trovare impreparati quando si riprenderà a pieno regime il prossimo settembre. Al vaglio assunzioni perché non si verifichi di nuovo il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono la scuola senza professori assegnati.Per il Premier incaricato,saranno aspetti determinanti per accelerare laSolo quando il piano avrà raggiunto un livello alto di vaccinazione della popolazione,Oggi, altra giornata densa dalleI primi a sedersi di nuovo al tavolo con Draghi saranno i cosiddetti 'responsabili', il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. Poi Leu, Italia viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. Non è escluso un confronto con le parti sociali. A questo punto, il quadro dovrebbe essereper far scattare la sintesi del super banchiere. C'è chi scommette che lapotrebbe essere sciolta domani, mercoledì, dopo l'incontro con le