Governo, cresce l'attesa per il voto al Senato. La partita si sposta sul Colle

(Teleborsa) - Dopo che ieri la conferenza dei capigruppo non ha raggiunto l'unanimità sull'agenda della crisi di Governo,Dopo il voto dell'aula del Senato sul calendario,A quanto si apprende, secondo calcoli del Pd, oggi in Aula al Senato al voto potrebbero essere presenti – al netto di chi non riuscirà a rientrare dalle vacanze – 102 senatori M5s su 107, 45 Dem su 51 e 12 senatori del Misto: in totale 159 parlamentari, contro i 136 voti potenziali di Lega, Fi e Fdi. L'asse nuovo di zecca M5s, Dem, Leu più altri del Misto, potrebbe dunque approvare il suo calendario e programmare l'informativa di Conte non prima della prossima settimana facendo saltare i piani di Salvini, Forza Italia e Fratelli d'Italia, in pressing per votare la sfiducia a Conte già domani.Se in queste ore concitate, tra toto-nomi e ipotesi, non è ancora chiaro dove porterà la crisi innescata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini,La crisi, almeno in prospettiva, si sposta dunque sul Colle mentreNel frattempo il centrodestra si organizza ma dalla"Il coordinamento di presidenza di Forza Italia, in relazione all'ipotesi di un listone di centrodestra apparsa su alcuni quotidiani, si dichiara radicalmente contrario a questa ipotesi.in vista delle prossime elezioni politiche", fa sapere con una nota FI.una mossa che nelle sue intenzioni dovrebbe imprimere un'ulteriore accelerazione alla crisi, anche se il premier Conte sembrerebbe intenzionato a presentarsi comunque in Senato il 20. Il leader della Lega, atteso in tarda mattinata a palazzo Grazioli per un faccia a faccia con Silvio Berlusconi sulla futura alleanza di centrodestra e la crisi di governo, da quanto si apprende, non avrebbe ancora il portone di via del Plebiscito e già c'è chi parla di