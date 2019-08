Governo al capolinea. Piazza Affari in pesante ribasso. Giù le banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la seduta finanziaria all'insegna delle vendite, conpenalizzata dalla crisi di Governo apertasi ufficialmente ieri che sta surriscaldando anche lo spread BTP-Bund.E mentre il terremoto politico colpisce il listino milanese. In mattinata spunti importanti potranno arrivare anche dall'programmata dal Tesoro.Sul mercato Forex, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,119. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.502,3 dollari l'oncia. Fermo il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 52,54 dollari per barile.Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +230 punti base, con un deciso aumento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,71%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,52%. Giù anche Londra, che scambia con un -0,23% e Parigi, che cede lo 0,49%., con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,72%.Apprezzabile rialzo (+0,67%) a Milano per il comparto tecnologia.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-3,22%), utility (-2,01%) e assicurativo (-1,92%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta Atlantia, con un discreto guadagno dell'1,62%.STMicroelectronics avanza dello 0,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle bache: Banco BPM -4,64%, UBI Banca -4,14%, BPER -3,78%.di Milano, Gima TT (+0,89%), Aeroporto di Bologna (+0,87%), IMA (+0,85%) e Datalogic (+0,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis, che continua la seduta con -4,61%. Vendite a piene mani anche su Banca MPS, che soffre un decremento del 4,54%. Pessima performance per Credito Valtellinese, che registra un ribasso del 3,44%.