(Teleborsa) - "È importante ora mantenerepoiché l'economia sta ancora subendo i danni del Covid-19". È quanto ha detto il governatore della Banca del Giappone,, al Parlamento del Paese, risponendo a una domanda riguardante potenziali cambiamenti ai tassi a lungo termine."La BOJ non ha intenzione di spingere verso l'alto (i rendimenti obbligazionari a 10 anni), sopra il suo", ha specificato. I commenti di Kuroda sono arrivati in una fase in cui i rendimenti dei tassi sono in aumento in Giappone e nel resto del mondo. Il tasso delnell'ultimo mese, il livello più alto dal gennaio 2016. L'obiettivo della BOJ è avere i tassi a breve termine a -0,1% e i rendimenti a 10 anni intorno allo zero.Secondo alcuni analisti la Banca del Giappone consentirà ai rendimenti di muoversi in un intervallo più ampio, sempre intorno al suo obiettivo dello 0%, nella. "La BOJ esaminerà gli effetti e gli effetti collaterali dei nostri acquisti di asset nella speranza di renderli più efficaci e sostenibili", ha detto a questo proposito Kuroda, aggiungendo che la BOJ sta già "perché farlo è possibile anche secondo le linee guida attuali".