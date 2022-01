GoStudent, nuovo round di finanziamento: ora vale 3 miliardi di euro

(Teleborsa) - GoStudent, azienda austriaca che offre video-lezioni individuali a studenti di ogni età e livello, ha raccolto 300 milioni di euro in un round di finanziamento di Serie D e ottenuto una valutazione post-money da 3 miliardi di euro. Prosus ha rivestito il ruolo di lead investor nell'operazione, alla quale hanno partecipato anche altri investitori, tra cui Deutsche Telekom, SoftBank Vision Fund 2, Tencent, Dragoneer, Left Lane Capital e Coatue. Il nuovo finanziamento arriva sette mesi dopo il completamento di un round di Serie C da 205 milioni di euro che, lo scorso giugno, aveva permesso a GoStudent di aggiudicarsi lo status di primo unicorno EdTech in Europa.

Dalla sua fondazione, nel 2016, GoStudent ha già raccolto finanziamenti per oltre 590 milioni di euro. La scale-up impiega attualmente più di 1.300 dipendenti, distribuiti in 22 sedi, e ha un network di più di 15.000 tutor internazionali. Sono oltre 1,5 milioni le sessioni che vengono prenotate ogni mese con GoStudent. Nel 2022 l'azienda prevede di espandersi in almeno sei mercati e fare il suo ingresso in nuove regioni, quali Stati Uniti, Asia-Pacifico e MENA. Inoltre, GoStudent punta ad ampliare e diversificare la propria gamma di servizi attraverso una serie di operazioni di M&A (a settembre 2021 ha acquisto l'app di comunicazione scolastica Fox Education). Infine, intende continuare a investire nei Paesi in cui è già operativa al fine di consolidare la propria presenza.

La società è attiva in Italia dal 2021, dove ha oltre 100 dipendenti nella sede di Milano. "L'Italia rappresenta un tassello chiave all'interno del disegno di espansione globale di GoStudent. Questo nuovo finanziamento ci permetterà di consolidarci ulteriormente nel mercato italiano e far sì che sempre più studenti, di qualsiasi età e da ogni angolo della Penisola, possano avere accesso alla nostra piattaforma", ha dichiarato Ricardo Reinoso, Country Manager di GoStudent in Italia.