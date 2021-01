© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Google sospenderà la possibilità di inserirea partire da domani, in vista della cerimonia di insediamento del presidente eletto. La società tech impedirà qualsiasi riferimento a "" nei suoi Google Ads e su Youtube, almeno fino a giovedì 21 gennaio."Mettiamo regolarmentequando gli annunci possono essere utilizzati per sfruttare l'evento o amplificare informazioni fuorvianti", ha affermato Google in una nota. "Oltre a questo, abbiamo norme di vecchia data che bloccano i contenuti che incitano alla violenza o promuovono l'odio enel far rispettare gli annunci che oltrepassano questa linea", ha aggiunto.Google ha precisato che. Tutti non saranno in grado di pubblicare annunci che facciano riferimento ai candidati, alle elezioni, al loro esito, all'imminente inaugurazione, al processo di impeachment presidenziale, alla violenza al Campidoglio o a future proteste pianificate su tali argomenti.Google aveva implementato una pausa temporanea sulla pubblicità di natura politicarevocandola circa un mese dopo.