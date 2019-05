Google rompe con Huawei: stop aggiornamenti Android

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rompe con il gigante cinese delle Tlc Huawei e gli vieta di utilizzare alcuni degli aggiornamenti del suo sistema operativo Android. Si tratta di un duro colpo per lache ha inserito l'azienda nella lista nera vietandone l'uso per motivi di sicurezza nazionale. La notizia è stata anticipata da Reuters e poi confermata dalla stessaGlie gli altri apparativenduti fuori dalla Cina non potranno più avere accesso agli aggiornamenti di. E dovrebbero perdere pure l'accesso ad alcuni dei più popolari servizi di Google come il. Anche le aziende Usa produttrici di chip e microchip -- hanno seguito la linea dettatae hanno tagliato i ponti con Huawei, congelando le forniture destinate al colosso tecnologicocinese.A riportarlo Bloomberg, che spiega anche come le società hanno già informato i propri dipendenti. Una escalation che far salire ancora di più la tensione, già alle stelle,impegnate nel braccio di ferro