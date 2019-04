Google, ricavi in crescita ma sotto le attese. Multa Ue frena gli utili

Ultimo aggiornamento: 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alphabet, la holding quotata a Wall Street a cui fa capo il controllo di Google, ha registrato nel primo trimestre dell'anno risultati in crescita ma inferiori alle attese degli analisti.I ricavi si sono attestati a 36,3 miliardi di dollari, in aumento del 17% sull'anno precedente, ma al di sotto delle stime degli analisti che avevano indicato una quota superiore ai 37 miliardi. L'utile netto che si attesta a 6,7 miliardi con una flessione del 29%, anche a causa della maximulta decisa dalla Commissione europea.Al netto della multa Ue, imposta per pratiche anticoncorrenziali nel mercato della pubblicità online, il colosso tech ha visto gli utili scendere a 8,3 miliardi. In termini di utili per azione, si è passati a 9,5 dollari dai 13,33 di inizio 2018; al netto della multa il dato è stato di 11,90 dollari, sopra le attese degli analisti per 10,61 dollari.Le vendite trimestrali nel segmento Google - che include anche il sito di video YouTube - sono state di 36,17 miliardi, in rialzo dai 30,99 miliardi dei primi tre mesi del 2018. In particolare, le vendite che compaiono a bilancio come «other revenue» e che includono le attività cloud, sono aumentate del 25% a 5,45 miliardi.I ricavi generati da pubblicità sono stati di 30,7 miliardi, in aumento di solo il 15% rispetto a un anno prima e al di sotto della media del 21% dei precedenti otto trimestri. Il gruppo ha dato la colpa a «variazioni significative» nei tassi di cambio e alla «tempistica di cambiamenti dei prodotti pubblicitari».