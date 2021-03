24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Google ha annunciato di aver firmato in Italia i primi accordi con gli editori italiani per Google News Showcase, il nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l'accesso a contenuti giornalistici approfonditi su Google News e Discover, a fronte di una remunerazione per gli stessi editori.

"Tra questi, Caltagirone Editore, Ciaopeople, Citynews, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano, RCS Media Group, Sole 24Ore e molti altri, per un totale di 13 gruppi editoriali e 76 pubblicazioni tra nazionali e locali", ha precisato sul suo blog Google Italia che spiega come siano stati firmati su base individuale e abbiano tenuto in considerazione i diritti previsti dall'Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche.

"Con News Showcase ci proponiamo di offrire da un lato un servizio di qualità per gli utenti, e allo stesso tempo portare nuovi lettori e maggiori ricavi agli editori. Grazie a questa soluzione, infatti, su Google News e Discover sarà possibile leggere contenuti speciali di grandi testate nazionali e importanti redazioni locali", prosegue la nota di Google Italia. Il gigante tecnologico ha già stretto accordi simili con gli editori di Australia e Francia nelle ultime settimane, annunciando che la nuova piattaforma News Showcase sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi.

Gli editori potranno curare le proprie schede di News Showcase e sarà offerta la possibilità ai lettori di accedere a contenuti selezionati dietro paywall. "Questo sistema permetterà di conoscere meglio il lavoro di una redazione e approfondire una notizia, permettendo all'editore di incoraggiare la sottoscrizione di un abbonamento", ha spiegato l'azienda tecnologica.

Le pubblicazioni che fanno parte di Google News Showcase sono oggi oltre 500 nel mondo, in decine di paesi tra cui Australia, Germania, Brasile, Canada, Francia, Giappone, Regno Unito e Argentina.