Google, nuovo strumento per semplificare ricerca di lavoro online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sie annunciaanche indi unadel motore di ricerca per avvicinare le persone in cerca didisponibili in Rete. Il servizio mostrerà a chi cerca "- ma anche ricerche più specifiche come ad esempio- unaaffini alla ricerca effettuata. Sarà, inoltre, possibile perfezionare lae si potranno impostarein caso di nuovi annunci, oltre aQuesta nuova esperienza è il frutto di una stretta collaborazione con alcuni tra i più importanti operatori del settore, come(mioJob),(RCS). In pratica, chiunque cerchi lavoro suvedrà gli annunci pubblicati da questi operatori, insieme a moltiLanciato neglinelil servizio è disponibile in oltretra cuiInAzubi.de ha dichiarato che la frequenza delle candidature sulla loro piattaforma(mobile: +318%, desktop: +199%) rispetto ai risultati precedenti derivati dal traffico organico sul motore di ricerca. In, Cadremploi ha dichiarato di aver registrato un tasso di conversione aumentato di