Google Maps, nuova feature in arrivo

(Teleborsa) - Novità in casa Google Maps. L'azienda di Mountain View ha annunciato una nuova feature per quanto riguarda il suo servizio di navigazione: negli itinerari proposti, verrà calcolata la distanza da percorrere dall'ultima stazione dei mezzi pubblici alla destinazione effettiva offrendo alternative come la bicicletta. La nuova modalità arriverà su Android e iOS nel corso delle prossime settimane in 30 Paesi.



Il sistema, al momento della pianificazione del viaggio, offrirà, nelle tratte in cui è prevista la camminata, la possibilità di prenotare una vettura di Uber, oppure di visualizzare percorsi specifici per le biciclette. Con la nuova "Modalità Mista" verranno elencate le indicazioni necessarie per il raggiungimento del luogo selezionato, con la possibilità di scegliere addirittura il ridesharing preferito.



