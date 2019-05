Google investe in Europa: nuovo data center in Finlandia

(Teleborsa) - Google ha puntato 600 milioni di euro su un nuovo data center europeo. La controllata di Alphabet ha deciso di investire pesantemente nei server, scegliendo la Finlandia per la costruzione del nuovo data center che si aggiungerà al complesso già esistente a Hamina, sulla costa meridionale del Paese, portando l'investimento totale dell'azienda in quella zona a 1,4 miliardi di euro.



In dodici anni Google ha investito oltre 4,3 miliardi di dollari in Europa (oltre alla Finlandia ci sono i Paesi Bassi, l'Irlanda e il Belgio).



La società californiana ha attualmente 58 data center in tutto il mondo.



