Google-Intesa Sanpaolo-TIM, via a portale dedicato a formazione per PMI e startup

(Teleborsa) - Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle (la cloud company del Gruppo TIM) hanno lanciato Opening Future, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese. L'iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia su cui verranno create due Google Cloud Region e nei quali Intesa Sanpaolo migrerà una parte del suo sistema informativo.

Il nuovo sito (www.openingfuture.it) è caratterizzato da un'ampia offerta di corsi ed eventi, e vuole essere un punto di riferimento per tutte le Piccole Medie Imprese, le startup, gli studenti e i docenti che desiderano approfondire ed ampliare le proprie conoscenze del mondo digitale.

Le attività formative proposte spaziano dal coding per studenti e docenti ai corsi per la certificazione delle competenze digitali, dal coaching fino alle sessioni per favorire l'imprenditorialità e la leadership femminile. Tra le iniziative previste nell'ambito degli accordi di collaborazione c'è anche la creazione di un Centre of Excellence per lo sviluppo di nuove soluzioni e use case di servizio accelerati dall'Intelligenza Artificiale (AI).