Ora anche Google scommette sulle infrastrutture. Mountain View si allea con la sua divisione Sidewalk Labs e l’Ontario Teachers’ Pension Plan per lanciare una società dedicata alle infrastrutture, che investirà in mobilità avanzata, energia, acqua, e infrastrutture digitali e sociali. La nuova società si chiamerà Sidewalk Infrastructure Partner e sarà guidata da Jonathan Winer e Brian Barlow, che saranno i co-amministratori delegati. La discesa in campo di Google nel settore delle infrastrutture rientra nella corsa degli investitori al settore nella convinzione che ci sia un crescente bisogno di ammodernare e ampliare strade, gasdotti e centri data a livello mondiale. Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA