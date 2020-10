Google, Giustizia USA contro gigante hi-tech per condotta anticoncorrenziale

(Teleborsa) - Washington contro la Silicon Valley per abuso di posizione dominante.



Il dipartimento di Giustizia statunitense presenterà oggi una causa antitrust contro Google (Alphabet), accusata di aver violato la legge usando il suo potere di mercato per far fuori i rivali. Una notizia anticipata dal Wall Street Journal e poi confermata dai funzionari del dipartimento.



All'azione contro il monopolio Google hanno aderito anche 11 Stati americani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA