Google, fondatori Page e Brin lasciano Alphabet

(Teleborsa) - Importanti cambiamenti al vertice di Alphabet, la holding a cui fa capo anche Google, con i soci fondatori del famosissimo motore dei ricerca che lasciano l'azienda dopo averla "cresciuta" per 21 anni.



Larry Page e Sergey Brin si sono dimessi da executive di Alphabet lasciando lo scettro nelle mani di Sundar Pichai, che negli ultimi quattro anni è stato l'Amministratore Delegato di Google. "Non avremmo potuto trovare di meglio per guidare Google e Alphabet nel futuro", hanno commentato i due ragazzi nati nel 1973.



Page e Brin rimarranno nel board della holding.







