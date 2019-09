Google fa pace con il fisco francese e paga 965 milioni di euro

fa pace con il fisco francese. E gli è bastato meno di un miliardo di euro per farlo, poco più di qualche spicciolo per un gruppo che fattura 138 miliardi di euro.si è accordata per pagare 965 milioni di euro allae chiudere così due contenziosi che lo contrapponevano al fisco di Parigi. Lo riporta Bloomberg, spiegando che il colosso di Mountain View, sotto tiro in Europa per le sue politiche fiscali, ha raggiunto un accordo da 500 milioni per chiudere un'inchiesta penale su una presunta frode fiscale e firmato un secondo accordo per pagare altri 465 milioni in tasse arretrate.