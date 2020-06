Google: Consiglio di Stato francese conferma multa da 50 milione di euro

(Teleborsa) - Google dovrà pagare la multa da 50 milioni di euro come stabilito dall'Authority francese per i dati personali lo scorso anno.



Il Consiglio di Stato di Parigi ha infatti respinto il ricorso del gigante tecnologico Usa contro l'accusa di fornire scarse informazioni sul trattamento applicato ai dati personali fornite agli utenti finali.



Il provvedimento nei confronti di Google è partito dalla denuncia due associazioni per la Difesa dei diritti su internet, a Quadrature du Net (France), et None Of Your Business (NOYB).



