(Teleborsa) - Alphabet, la società che controlla Google, ha comunicato che chiuderà Loon, un progetto che voleva portare la connessione internet in zone dove non potevano esserci torri cellulari grazie a palloni aerostatici.



Fondata nel 2011, Loon voleva portare la connettività in aree del mondo dove la costruzione di torri cellulari è troppo costosa o pericolosa. Alphabet ha deciso di stoppare il progetto perchè renderlo redditizio sembra più difficile e lungo del previsto.



"Anche se lungo la strada abbiamo trovato una serie di partner disponibili, non abbiamo trovato un modo per ridurre i costi a sufficienza per costruire un'attività sostenibile a lungo termine", ha affermato blog di Loon il CEO Alastair Westgarth.



© RIPRODUZIONE RISERVATA