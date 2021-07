Google: boom entrate pubblicitarie. Utili sopra attese

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 28 Luglio 2021, 11:15







(Teleborsa) - Utili del secondo trimestre sopra le attese degli analisti per Alphabet, la holding a cui fa capo il motore di ricerca Google. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a 18,52 miliardi di dollari, 27,26 dollari per azione, contro i 19,34 dollari stimati dagli analisti.



Il giro d'affari si è attestato a 61,88 miliardi di dollari rispetto ai 56,16 miliardi attesi dal consensus. Le entrate pubblicitarie sono state pari a 50,44 miliardi, in rialzo del 69% rispetto al secondo trimestre del 2020, quando l'inizio della pandemia Covid-19 aveva pesato sui risultati.



