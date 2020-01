Google, Alphabet raggiunge mille miliardi di dollari di capitalizzazione

(Teleborsa) - Alphabet, la holding che controlla Google, taglia il traguardo dei mille miliardi di dollari capitalizzazione, entrando a far parte di un ristretto gruppo di aziende che possono vantarsi di tale risultato: Apple (agosto 2018), Amazon (settembre 2018) e Microsoft (aprile 2019).



Le azioni dell'azienda californiana guidata fino a dicembre 2019 da Larry Page e Sergey Brin, i due fondatori del motore di ricerca Google, hanno chiuso la seduta di ieri, 16 gennaio 2020, con un rialzo dello 0,87% fermandosi a 1.451,7 dollari.



Si attendono ora i risultati finanziari, in calendario il 3 febbraio prossimo, in occasione dei quali il neo Amministratore Delegato Sundar Pichai ci aggiornerà sullo stato di salute della holding.



