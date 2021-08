Goodyear Tire & Rubber corre con la trimestrale

1 Minuto di Lettura

Venerdì 6 Agosto 2021, 18:30







(Teleborsa) - Ottima performance per Goodyear Tire & Rubber, che scambia in rialzo del 10,98%.



A fare da assist al titolo contribuisce la trimestrale annunciata dal produttore di pneumatici che ha evidenziato un utile per azione nel secondo trimestre pari a 0,32 dollari superiore ai 0,18 dollari stimati dagli analisti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Goodyear Tire & Rubber più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Goodyear Tire & Rubber, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,13 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17,34. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,33.