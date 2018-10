(Teleborsa) - Dividendi più ricchi per gli azionisti Goodyear. Il colosso statunitense dei pneumatici ha annunciato un incremento della cedola semestrale da 14 a 16 cent.



L'aumento sarà effettivo sul dividendo in pagamento il prossimo 3 dicembre, per quanti avranno comprato titoli entro il 1° novembre 2018.