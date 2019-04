Goldman Sachs, utili in calo nel trimestre ma sopra attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati in calo ma sopra le attese per, che chiude il primo trimestre con undi dollari, pari a. L'EPS però apparedegli analisti, che indicavano un range di 4,89-4,97 dollari.A pesare sul risultato ha concorso la bassa volatilità dei mercati, che ha ridotto i profitti da trading. Invece, idi dollari, anche se quelli della divisione investment banking registrano un incremento dell'1% a 1,8 miliardi, mentre quelli della% a 887 milioni di dollari.Il numero uno della banca d'affari statunitensesi è comunque detto soddisfatto di questa performance sul trimestre ed ha affermato "i nostri core business hanno generato ottimi risultati guidati dalle nostre forti posizioni in franchising. Siamo concentrati su nuove opportunità per crescere e diversificare il nostro business mix e servire una più ampia gamma di clienti a livello globale".