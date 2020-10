Goldman Sachs, utile sopra attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha chiuso il terzo trimestre con un utile in forte crescita, a 3,48 miliardi di dollari (pari a 9,68 dollari per azione) dagli 1,79 miliardi (4,79 dollari) del terzo trimestre 2019. Il dato è anche superiore alle attese degli analisti che si attendevano un EPS pari a 5,57 dollari.



Il fatturato si è attestato a 10,78 miliardi, in rialzo del 30% su base annua, e meglio dei 9,46 miliardi attesi dagli analisti.





