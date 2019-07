Goldman Sachs, trimestrale sopra le aspettative del consensus

(Teleborsa) - Goldman Sachs rende nota in data odierna i valori ottenuti nel secondo trimestre del 2019 in utili e fatturato di periodo. Entrambi risultano migliori delle attese.



L'utile per azione è stato calcolato a 5,81 dollari, in aumento se paragonato ai 4,89 dollari per azione stimati dagli analisti. Il fatturato è stato pari a 9,46 miliardi, con un valore in incremento rispetto agli 8,83 miliardi stimati.



Le quotazioni del colosso bancario statunitense, da inizio anno hanno superato le performance delle concorrenti JP Morgan Chase e Morgan Stanley, vivendo una crescita del 26% rispetto al 17% della prima e del +12% di Morgan Stanley.



Al momento il titolo gode di una crescita del 2,29% a 216,42 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA